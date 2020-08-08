‘Makam aracı halkın aracı’

BIR zamanlar Valiler, Belediye Başkanları ve Bürokratlarla görüşmek için devlet binalarında saatlerce bekleyen vatandaş görüntüleri artık yerini halkla iç içe olan seçilmiş ve atanmışlara bırakıyor. Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinlerken, sohbet ettiği bir kadına randevu verip, "Bugün saat 14.30'da valiliğimize gelebilir misiniz?" dedi. Kadının, "Bugün olmasa, misafirim var da" demesi üzerine Vali Yırık, "Eskiden valiye ulaşılamıyordu, şimdi ise vali çağırıyor ama 'Ben o saatte gelemem' diyor. Sen bana adresini ver de ben randevu alayım" cevabını verdi. Vali Yırık ile kadının 'randevu' diyaloğu çevredekileri gülümsetti.

'NEREDEN NEREYE'

Benzer bir olayda İzmir'de yaşandı. AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, geçtiğimiz gün katıldığı bir düğün sonrası eve dönüş için otobüs bekleyen iki vatandaşa "Buyrun makam aracına. Bırakalım sizi" diye davette bulundu. Başkan ve vatandaş arasında geçen bu diyalog Türkiye'nin seçilmiş ve atanmışları ile vatandaşlar arasındaki sıcaklığı ortaya koyan güzel örnekler olarak hafızalarda yer etti. Bu olumlu diyaloglara şahit olan vatandaşlara da "Türkiye nereden nereye geldi" dedirtti