Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Tolungüç ile imza atılacak

Tolungüç ile imza atılacak

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Tolungüç ile imza atılacak
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off finalinde penaltılarla Turgutluspor'a elenerek 2. Lig biletine kaçıran Karşıyaka'da gözler kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı ve teknik direktör Soner Tolungüç'e çevrildi. Final sonrası çok üzgün olan ve kendilerini yeni yeni toplayan ikilinin en kısa sürede bir araya gelip yeni sezonun planlamasını yapması bekleniyor. Sözleşmesi biten Soner Tolungüç'ün yeni sezonda da Kaf-Kaf'ın başında yer alması bekleniyor. Başkan Büyükkarcı'nın tecrübeli teknik adamla uzun süreli kontrat yapmayı planladığı öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tolungüç ile imza atılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA