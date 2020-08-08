Tolungüç ile imza atılacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off finalinde penaltılarla Turgutluspor'a elenerek 2. Lig biletine kaçıran Karşıyaka'da gözler kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı ve teknik direktör Soner Tolungüç'e çevrildi. Final sonrası çok üzgün olan ve kendilerini yeni yeni toplayan ikilinin en kısa sürede bir araya gelip yeni sezonun planlamasını yapması bekleniyor. Sözleşmesi biten Soner Tolungüç'ün yeni sezonda da Kaf-Kaf'ın başında yer alması bekleniyor. Başkan Büyükkarcı'nın tecrübeli teknik adamla uzun süreli kontrat yapmayı planladığı öğrenildi.