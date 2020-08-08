‘Toplu ulaşımda sefer artırılmalı’

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını geçtiğimiz aylara göre etkisini kaybetse de tehlike henüz geçmiş değil. İzmir'de her gün sosyal medyaya yasıyan toplu ulaşımdaki yoğunluk endişe yaratıyor. İzmir'de, toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğa dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, vakit kaybetmeden konuyla ilgili önlem alınması gerektiğini söyledi. Toplu taşıma araçlarında yaşan yoğunluğun son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılması ve haber olmasının ardından belediyenin sorumsuz davrandığını söyleyen Hızal, "Şehiriçi ulaşımda yaşanan yoğunluk haberlerini endişe içinde okuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi her alanda pandemiyle savaştığını iddia ederken kentin en önemli ulaşım araçlarının sefer sayılarını kalabalığa engel olacak şekilde artırması bu kadar zor olmamalı" dedi.

'ÇABA SARFEDİLMELİ'

Ulaşım konusunun şehirdeki temel hizmetlerinden biri olduğuna işaret eden Hızal, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehri turuncu çemberle donatmak için harcayacağı mesaiyi toplu ulaşımdaki sorunları düzeltmeye harcasa bu problemler yaşanmayacaktır. Kendisini pandemiye karşı yönlendirdiğini söylediği belediye bilim kurulu, toplu ulaşımda sefer artırımı önerisinde bulunmadı mı? Üzerine düşen her işi eline yüzüne bulaştıran belediye yönetimi, üzerine vazife olmayan işlerle uğraşacağına esas sorumluluk alanlarında başarı elde etmek için çaba sarf etmelidir" ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUK ALANI'

Daha sağlıklı bir şehiriçi toplu ulaşım için sorumluluğun belediyede olduğunu söyleyen Hızal, "İzmirli hemşehrilerimizin sağlığını hiçe sayan bu pervasızlığın bir an önce sonlandırılması ve sağlıklı bir şehiriçi ulaşımın tesis edilmesi için gerekenin yapılması konusunda ısrarcıyız!" diye konuştu.