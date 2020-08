31 çeşit dondurmasıyla 34 yıldır lezzetin adresi

Foça ilçesinde, 34 yıldır dondurmacılık yapan Nazmi Altıntas'ın (59) is yeri, yapılan 31 çesit dondurmayla lezzetin adresi oluyor. Turistik ilçe Foça'da 34 yıldır dondurmacılık yapan Nazmi Altıntas'ın is yerinin önünde sürekli uzun kuyruklar olusuyor. Menemen- AliagaÇandarlı otoyolunun açılmasıyla birlikte kalabalıklasan Foça'da, tatil için bölgeyi tercih edenler, bu lezzeti tatmadan geçmiyor. Antep fıstıgı, badem, incir, kek, ceviz, karamel, kakao, krokan, sakız, parça çikolata, vanilya, nane, çilek, karadut, kayısı, kavun, kivi, frambuaz, visne, meyveli yogurtlu ve benzeri 31 çesit dondurma satıs yapan Nazmi usta, her damak zevkine hitap ediyor.