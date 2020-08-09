Fena enselendi

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Aranan suçlu (33), hesabında paylaştığı fotoğraftan yeri tespit edilip, elektrik arıza ekibi kılığına giren jandarma tarafından yakalandı

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
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Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), adam yaralama suçundan aranan Galip Aksüt'ün yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Aksüt'ün sosyal medya hesaplarını da takibe alan Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin en son paylaştığı fotoğrafta balkondan görünen meydanı bularak saklandığı evi tespit etti. Şüpheli Galip Aksüt'ün Honaz ilçesinde kaldığı apartmanı belirleyen JASAT ekibi, elektrik arıza ekibi kılığına girip, binaya girdi. Apartmandaki dairelerin kapılarını tek tek çalan elektrik arıza kılığındaki JASAT ekibi, arıza olup olmadığını sordu. Aranan Galip Aksüt, elektrikçi sandığı JASAT ekibine kapıyı açınca yakalanıp, gözaltına alındı. Öte yandan, Galip Aksüt'ün satmak için hazırladığı 20 kilo esrar da ekiplerce ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Aksüt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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