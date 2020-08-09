Üreticilerin limon sevinci

Pandemi sürecinde tüketimi artan ve kilogram fiyatı 18 liraya kadar yükselen limona getirilen ihracat kısıtlaması Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı. Ege Yas Meyve Sebze Ihracatçıları Birligi Baskanı Hayrettin Uçak, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlıgı'nın ön iznine baglandıgını hatırlattı. Uçak, "Bu karar 31 Agustos'a kadar geçerliydi. Ancak Ticaret Bakanlıgı süre dolmadan ön izin sartını kaldırdı. Limon tüketimi pandemi döneminde bagısıklıgı güçlendiren C vitamini ihtiyacını karsılamaya yönelik yogun talep nedeniyle arttı. Dolayısıyla fiyatlar birdenbire yükseldi. Mart'ta marketlerde neredeyse yüzde 50'nin üzerinde en fazla fiyat artısının yasandıgı üründü. Bakanlıklarımız hem üreticiyi hem tüketiciyi koruma prensibiyle tedbirini aldı ve limon ihracatını ön izne bagladı. Daha sonra fiyatlar normal seviyelere döndü. Pandemi günlerinde birçok ülke gıda ihracatında kısıtlamaya gitti. Bizim ülkemizde uygulanan da tüm dünyanın almıs oldugu tedbirlerden biriydi. Üreticilerimizin ihracatçılarımızın en büyük beklentisi planlı sürdürülebilir bir üretim ve tüketimin gerçeklesmesi. Hasada sayılı günler kala yeni sezon öncesi mevcut pazarların kaybedilmemesi için gösterilen bu hassasiyet bütün taraflar tarafından büyük bir memnuniyetle karsılanmıstır. Bu sayede üreticimiz emeginin karsılıgını alacaktır." dedi. 2019'da üretilen 950 bin ton limonun yarısının ihraç edildiginden bahseden Uçak, 66 ülkeye 476 bin ton limon göndererek 245 milyon dolar rakamına ulasıldıgını sözlerine ekledi.