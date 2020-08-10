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Altınordu’nun Atabey aşkı

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Altınordu’nun Atabey aşkı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, forvet arayışında uzun süredir peşinde olduğu Atabey Çiçek'e yeniden talip oldu. Forvet oyuncuları Kemal ve Yasin'le vedalaştıktan sonra Hatayspor'dan eski golcüsü Mirkan Aydın'ı gündemine alan İzmir temsilcisi, Mirkan'ın durumunun netlik kazanmaması üzerine Atabey'e kanca attı. TEKNIK direktör Hüseyin Eroğlu, ısrarla kadrosunda görmek istediği Atabey'in bu kez transfer edilmesi için yönetime rapor sundu. Geçen sezon 2. Lig'de kiralık olarak Yılport Samsunspor'da şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki santrfor için son kararı kulübü Medipol Başakşehir verecek. Atabey, geçen sezon 2. Lig'de 9 gol atarken, kupada 2 kez rakip fileleri sarstı
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Altınordu’nun Atabey aşkı
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