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Çınar, maganda kurşunu kurbanı

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Çınar, maganda kurşunu kurbanı
İzmır'ın Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi 1142 sokakta iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında, bir kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, iki grup arasında kalan Çınar İbru'ya isabet etti. Ayrıca, olayda Erdi B. ve Tufan İ. de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Çınar İbru doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polisin başlattığı soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Çınar, maganda kurşunu kurbanı
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