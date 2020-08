Hoca gitti, gelsin sportif direktör!

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'le yolların ayrılmasının ardından gözler yeni çalıştırıcılara çevirdi. Kaf- Kaf'a Play-Off finali oynatan ancak 2.Lig'e yükselme sevinci yaşayamayan Tolungüç'ün yerine sportif direktör Atilla Güneş ve son olarak Turgutluspor'u çalıştıran Cüneyt Biçer isimlerinin ön plana çıktığı ifade edildi.Güneş, 2017-18 sezonunda da yeşil-kırmızılılarda teknik direktörlük görevini üstlendi. Karşıyaka'da futbolculuk döneminde kaptanlık pazubandını takan 46 yaşındaki Güneş, o sezon 11 resmi maçta sadece 1 galibiyet alıp 5 beraberlik, 5 de yenilgi yaşadı.Cüneyt Biçer ise geçen sezon Turgutluspor'u 2'nci Lig'e çıkardı. Finalde Karşıyaka'yı eleyen Biçer'in takımı mutlu sona ulaştı. Kariyerinde Pazarspor, Muğlaspor, Altay, Nazilli Belediyespor, Çankırıspor, Balçova Yaşamspor, Çorum FK ve Düzcespor'u da çalıştıran Biçer, hem Altay'da hem de Turgutluspor'da Play- Off şampiyonluğu yaşadı. Turgutluspor hafta içinde sürpriz bir karar alıp Cüneyt Biçer'le yollarını ayırdı.Karşıyaka'dan ikinci defa ayrılan tecrübeli teknik adam Soner Tolungüç, "Benim hiç bir zaman kişilerle problemim olmadı. Ben bu arma için her zaman elimden geleni yaparım. Ben ve ekibimin değerini istedim ancak karşılanmadı. Bu armanın bize ne zaman ihtiyacı olursa her zaman göreve hazırım. Uzun vadeli güzel planlarımız vardı. Umarım onlar devam ederse kulübün kurtuluşu olur. Başta taraftarımız ve kulübe hizmet eden herkes hakkını helal etsin. Benim hakkım helal olsun" diye konuştu.