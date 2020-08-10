Kızına kendisini kurtaran doktorunun adını verdi

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ve pazarcılık yapan Aydın Demir, 3 yıl önce evinde fenalaşmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde beyin damarlarında pıhtı oluşması nedeniyle inme teşhisi konulan Demir, solunum cihazına bağlı bir şekilde hastanenin nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Girişimsel nörolog Doç. Dr. Demet Funda Baş Sökmez'in zaman geçirmeden yaptığı anjiografi ile pıhtının beyin damarlarından çıkarıldığı Aydın, bir süre daha yoğun bakımda tedavi gördü.

AİLE DOSTU OLDU

Doktorunun kendisi için verdiği mücadeleyi yakınlarından öğrenen Aydın, evlenip çocuk sahibi olması durumunda bebeğine doktorunun ismini verme kararını aldı. Hayatını 2 yıl önce Rabia Demir ile birleştiren Demir'in 10 ay önce bir kızı dünyaya geldi. Demir, kızına daha önce karar verdiği gibi Funda ismini verirken, bebek ve doktor Funda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ilk kez bir parkta buluştu. Aydın Demir, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, inme tedavisinin ardından yaşamının eskisi gibi sürdüğünü söyledi. Aydın, doktoruyla zaman içinde aralarında abla kardeş bağı oluştuğunu, hayatıyla ilgili aldığı her özel kararda mutlaka Sökmez'nin görüşlerini aldığını ifade etti. Aydın, "Funda hocamın isminin kızımda yaşamasını istedim. Bu önerime eşim ve ailem de destek verdi. Olur ya kızım doktor olursa onun da doktorum gibi hayat kurtarmasını istiyorum" dedi. Doç. Dr. Demet Funda Baş Sökmez ise, "Böyle bir jest de beni ayrıca mutlu etti. Adaşımı kucağıma alınca çok mutlu oldum. Bir kez daha 'iyi ki doktor olmuşum' dedim." diye konuştu.