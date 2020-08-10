Soyer’den satış rekoru!

Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 10 sene boyunca ilçe belediyesine ait çok sayıda gayrimenkulü piyasa değerinin çok altında satan Başkan Tunç Soyer, yaptığı yurt dışı seyahatleriyle de tepki çekmişti. Yaptığı satışlara rağmen Seferihisar Belediyesi'nde 140 milyon liralık borç yaparak Seferihisar'ın yeni Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e adeta enkaz bırakan Soyer, 31 Mart Yerel seçimlerinden sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra satışlara kaldığı yerden devam ediyor.CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer belediye başkanı seçildiği 31 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana yaklaşık 16 aylık süreçte Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1000'in üzerinde gayrimenkulü encümen aracılığı ile sattı. Geçtiğimiz mart ayında İzmir Büyükşehir Belediyesinde görev yapan memurların uygun koşullarla barınma imkanı sağladığı 120 lojmanı satan Soyer Haziran ayında İzmir'in Dikili, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerindeki 40 lojman ile Bornova Ergene, Pınarbaşı Buca Kocatepe ve Tınaztepe mahallelerindeki 54 arsa ile 90 konut satışa çıkartıldı. CHP'li Tunç Soyer Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı 2 dönem boyunca rayiç bedeli 500 milyon lira civarında olan çok sayıda gayrimenkulü 119 milyon liraya satmıştı. Soyer aynı zamanda ilçe belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde 175 kez yurt dışı seyahatine çıkarak kırılması güç bir rekora da imza atmıştı.Satışlara son sürat devam eden Soyer, 20 Ağustos'ta yeni bir satış ihalesine daha çıkıyor. Belediyeye ait 59 konut 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü satışa çıkacak. Satış listesinde Bornova'da 6, Karşıyaka'da 3, Dikili'de 3, Karabağlar'da 46, Çiğli'de 1 konut yer alıyor. En düşüğü 150 bin, en yükseği 665 bin lira olan 59 konutun satış bedeli yaklaşık 14 milyon lira olarak tahmin ediliyor.