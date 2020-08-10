Yoğurtlu balık tabuları yıkıyor

İzmır'ınFoça ilçesine özgü hazırlanan yoğurtlu balık, büyük ilgi görüyor. Uzun yıllardır balıkla birlikte yoğurdun yenmemesi gerektiğine, hatta yenildiği takdirde zehirleyeceğine yönelik algıları yıkan yoğurtlu balık, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Foça'ya gelen yerli turist sayısı artınca, yemeğe ilginin arttığını söyleyen aşçı Mustafa Akpınar, "Vatandaşların önce şaşırıyor, sonra çok beğeniyor. Yoğurtla balık yenir. Yeter ki balık taze olsun. Her 10 müşteriden en az 2'si yoğurtlu balık istiyor. Her türlü balıkla yapılabilir. Balık bayat olursa o zaman riskli olur. Balık taze olursa hiçbir problem olmaz. Foça'da zaten günlük balıklar oluyor, bu yüzden hiç problem yaşanmıyor" dedi.Yoğurtlu balığın hazırlandığı restoranın işletmecisi Ali Uğur, "Biz yoğurtlu balığı 90'lı yıllarda başlattık. İnsanlar çok keyif alıyor ve çok tercih ediliyor" dedi. Vatandaşlardan İlayda İşçi, "Yoğurtlu balık buraya özgü bir lezzet. Yoğurtlu balığın çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Haftada bir kez tüketiyorum" diye konuştu.