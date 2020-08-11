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’da yabancılar geldi

Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
Pınar Karşıyaka’da yabancılar geldi
ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenmanların startını veren Pınar Karşıyaka'da yabancı oyuncular İzmir'e geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sezonu 19 Mart'ta noktalamak zorunda kalan Kaf- Kaf'ta 1 yıl aradan sonra kulübe dönen Sek Henry'nin yanı sıra iç transferde sözleşme yenilenen Taylor, M'Baye ve Kenndy, ABD'den Türkiye'ye dönüp takıma katıldı. Yeni transfer Raymar Morgan'ın da gelişiyle kadro tamamlanacak. Aylardır salgın nedeniyle potalara hasret kalan Kaf-Kaf, Süper Lig ve FIBA Şampiyonlar Ligi maratonu öncesi 8-13 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak
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Pınar Karşıyaka’da yabancılar geldi
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