Temsili törenle kep fırlattılar

YAKLAŞIK 70 bin öğrencisi bulunan Ege Üniversitesi Bornova Yerleşkesi, Kovid-19'dan dolayı verilen zorunlu eğitim arası sırasında adeta sessizliğe büründü. Öğrenciler bu dönemde eğitimlerini uzaktan on-line programlarla tamamladı. Öğrencilerle kurduğu iletişimle dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da bu ayrılık sürecinde sosyal medya kanalları ve bilgisayar ortamında yapılan canlı yayınlarla onlarla bir araya geldi. Kampüse gelmek isteyen öğrencilerin isteklerini kırmayan Budak, sosyal mesafe kurallarına uyarak onlarla açık alanda buluşup hasret gideriyor.Rektör Budak, Kovid-19 nedeniyle mezuniyet törenleri iptal edilen bazı öğrencilerin kep giyme arzusunu da sosyal mesafe kuralları doğrultusunda yerine getiriyor. Öğrencilerine kampüste temsili törenle kep giydirip hatıra fotoğrafı çektiren Budak, salgın sonrası düzenlenecek mezuniyet törenlerini iple çekiyor. Rektör Budak, dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinde zor günler yaşadığını söyledi.Öğrenci odaklı bir üniversite olma hedefi koyduklarını belirten Budak, "Öğrencisiz bir üniversite ve kampüsü düşünülemez. Kovid-19 sürecinde okullara ara verilmesiyle öğretim üyelerinden personellerimize kadar hepimiz kendimizi masum ve öksüz hissettik. Evlatlarımız bir anda tatile gitti ve bu süre çok uzadı. Onlar bedenen evlerinde olmalarına rağmen on-line olarak üniversitelerinden yine kopmadılar. Gençlerin sağlığı her şeyden önce gelir" dedi.