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5 işletmeye denetim cezası

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
5 işletmeye denetim cezası
İZMIR'IN Çeşme ilçesinde 5 işletme yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı. Alınan bilgiye göre, ilgili birimlerce yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan eğlence mekanlarıyla ilgili tutanak tutuldu. Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 5 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. Çeşme İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 3 Ağustos'ta sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin de 15 gün süreyle kapatılmasına karar vermişti.
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5 işletmeye denetim cezası
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