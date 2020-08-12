Altınordu’da Mirkan sesleri

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, hücum hattına takviye yapmak için gözünü eski golcüsü Mirkan Aydın'a çevirdi. Geçen sezon Hatayspor'da şampiyonluk yaşayan Mirkan'ın, kırmızı-lacivertli kulübün teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Hatay ise fesih yapma hazırlığında olan gurbetçi golcünün, İzmir ekibine gelecek hafta imza atması bekleniyor.Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 ve U17 takımları, pandemi nedeniyle ara verdiği çalışmalarına beş aylık bir molanın ardından yeniden başladı. 2020- 2021 sezonu hazırlıklarına Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde start veren gençler ile Başkan Seyit Mehmet Özkan, kısa süreli bir toplantı yaptı.