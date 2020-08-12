Baskın zam yaptılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, İzmir'de bu yıl suya yapılan zammın yüzde 38.1'e ulaştığını dikkat çekti. 2019'da 10 metreküp suyun 43.33 lira olduğunu ifade eden Çalışkan, yeni yıl ve yeni yapılan zam ile 10 metreküp su 59.8 liraya çıktı. 2020 yılında yapılan zam oranı 38.1'dir. Su zammını pazartesi günü gündeme verdiler. İZSU olağan üstü genel kurul yaptı. Ara verdi. 10 dakika komisyonda zam konuşuldu. 4.3 milyon İzmirlinin hayatını ilgilendiren zam konusu 10 dakikada plan bütçe komisyonunda konuşuldu ve oylanarak karar çıkartıldı. Tepkilerden korktukları için zam diyemiyorlar, 'fiyat ayarlaması yaptık' diyorlar. Tunç Soyer, 21 yıldır bu kenti kesintisiz yöneten siyasi partinin devamıdır. Bugünkü kayıp kaçak oranları alt yapı yetersizlikleri, alıştıkları gibi merkezi hükümeti yatırım yapmamakla suçlayarak ve ekonominin kötülüğünü bahane ederek başarısızlıklarının üstünü örtüyorlar. Ancak Gördes Barajı, Karaburun Karareis Barajı, Salman, Dikili Çandarlı, Bornova Karaçam, Karaburun Bozköy ve Mordoğan içme suyu göletleri DSİ tarafından yapıldı ve Büyükşehir'e teslim ediliyor. DSİ son 15 yılda 6 milyar liradan fazla yatırım yaptı. Tunç Soyer İZSU Genel Kurulu'nda ne kadar uyumlu çalıştıklarını bizzat kendisi söyledi. Bunlar yatırım değil de nedir?" diye konuştu. Birçok ilçede susuzluk çekildiğine dikkat çeken Çalışkan, "30 yıl önceki görüntüler yaşanıyor. Tankerlerle su taşınıyor. Her ne kadar bu ilçeler İZSU'ya son 5-6 yılda devredilmiş olmasına rağmen, daha önce bu ilçeler CHP'li ilçe belediye başkanları tarafından yönetildi. Bizim hiçbir sorumluluğumuz yok demek ne kadar doğru" dedi.