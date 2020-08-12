Büyük özlem bitecek

AFYONKARAHISAR'DA kampa giren Altay'da tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz, siyah- beyazlı camianın Süper Lig hasretine son vermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. İldiz, "Altay camiasının uzun yıllardır Süper Lig özlemi var. Altay'ın bir futbol kültürü var. Adı üstünde Büyük Altay. Hak ettiği Süper Lig'de olması için tüm bilgi ve birikimimizi kullanacağız. Böyle bir kulübe hizmet edeceğimiz için çok mutluyum" dedi. Güçlü bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Altay, iki sezon önce teknik patronu Yücel İldiz'in Denizlispor'da yaşadığı şampiyonlukta önemli silahlarından biri olan Ziya Alkurt'u listesine aldı. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden Süper Lig ekibi Kayserispor'da fazla forma şansı bulamayan Ziya'nın da teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ziya için Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş'ın vereceği karar bekleniyor.