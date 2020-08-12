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Dilipak için suç duyurusu

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Dilipak için suç duyurusu
İZMİR, Aydın, Uşak ve Manisa'daki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu. AK
Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve hakaretin karşısında durduklarını söyledi. Partili kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Büyükdağ, "Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuştur." dedi.
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Dilipak için suç duyurusu
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