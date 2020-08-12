Gözlemci polislerin düğün dernek nöbeti

Düğün, nişan gibi törenlere "gözlemci" sıfatıyla katılan polis ekipleri, kalabalığa rağmen sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasını kontrol altında tutarak salgının yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynuyor. Gözlemci polis olarak düğünde görev alacak polislerin planlaması o gün yapılacak düğün sayısına göre yapılıyor. Özellikle düğün sayısının arttığı hafta sonlarında polislere bekçiler de destek veriyor. Düğün ve nişan törenlerine giden polisler, öncelikle uyarı ve hatırlatmalar yapıyor. Gözlemciler tören öncesinde gelin ve damat tarafıyla bir araya gelerek törende olma sebeplerini anlatıyor. Hem düğün sahiplerine hem de düğünün yapıldığı işletmenin sahibine uyulması gereken tedbirleri anlatan polis, kurallara uyulmaması halinde idari işlem yapılacağını vurguluyor.