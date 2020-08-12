Mehmet Ali ameliyat oldu

İZMIR'DE evlerinde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir kısmı ile yüzü yanan Mehmet Ali Durak'ın sırtından alınan doku, başına nakledildi. Bakanlığın desteğiyle Durak, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren ekipte yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan'a tedavi olmak için Antalya'ya geldi. Özkan, Durak'ın başına sırt bölgesinden 8 saat süren ameliyatla aldığı doku naklini gerçekleştirdi. Durak'ın ablası Sultan Durak kardeşinin kafatası bölgesinin ameliyatla daha güvenli hale gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yürümekte zorluk çeken kardeşinin çevresindekilerle hareketlerle anlaşabildiğini vurgulayan Durak, artık yüzünün gülmeye başladığını kaydetti. Kardeşinin zor bir ameliyat geçirdiğine işaret eden Durak, "Kardeşimin içinde büyük bir umut ışığı doğdu. Herkesin 'Yapamayacağım' dediği bir ameliyat burada oldu. Her şey yolunda gidiyor. Tek umudumuz bir an önce iyileşip taburcu edilmesi" diye konuştu.