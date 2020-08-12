Sındırgı’da leylek hassasiyeti

"DOĞAL şehir" olarak bilinen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl da leylek nöbeti başladı. Leyleklerin Sındırgı'ya geldiği gece saatlerinde leyleklerin zarar görmemesi için köylerin elektrikleri kesildi. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden yüzlerce leylek, Sındırgı'ya bağlı Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu. Durumu fark eden Karacalar mahalle muhtarı Arif Anar, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ve Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin ölmemesi için elektrikleri kesti. Leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Karacalar, Derecikören ve Pelitören mahallelerinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da leylekler zarar görmesin diye elektrik kesintisi yaşandı. Köylülerle birlikte sabaha kadar leylek nöbeti tutan Karacalar mahalle muhtarı Arif Anar, "Leylekler geçişini tamamlayana kadar biz elektriksiz kalmaya razıyız. Yeter ki onlara zarar gelmesin" şeklinde konuştu.