Tuvalete giderken sigarasını düşürmüş

İZMIR'IN Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Görece Mahallesi yakınlarında önceki akşam saatlerinde gözetleme kulesinden yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye giden orman muhafaza memurları, ormanlık alanda S.T'yi yakaladı. Şüphelinin ilk ifadesinde "tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü" söylediği öğrenildi. Zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda dün çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'te yangın çıkan bölgede havadan incelemelerde bulundu. Telsizle bölgede çalışma yapan personele seslenen Pakdemirli, "Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.