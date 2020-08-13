Bir müdürün yeşil sevgisi

TURGUTLU Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cüneyt Aybey, çalıştığı okulun bahçesinde bulunan 317 ağacın bakımını kendi üstlenerek onlara gözü gibi bakıyor. Öğrenciler gibi ağaçların da kendilerine emanet olduğunu kaydeden Aybey, mesai saatleri dışında kendi çocuklarını da okul bahçesine getirerek ağaç sevgisi aşılıyor. Tıpkı öğrenciler gibi ağaçların da kendilerine emanet olduğunu dile getiren Müdür Aybey, "Okulumuz yaşadığımız ilçenin en büyük okullarından biri. Bahçemizde halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası tören alanı ve otopark alanı var. Ayrıca bahçemizde çok şükür 317 adet ağaç var. Bunların hepsini ben tek tek saydım. Nasıl öğrencilerimiz bize bu milletimizin ve devletimizin emaneti ise bu ağaçlar da bize emanettir. Bu yüzden yaz dönemi okulumuzda hizmetli personel olmadığı için kendim ağaçların altına çukurlar açarak sıcak günlerde sulamaya çalıştım. 'Ağacı sev ve yeşili koru' diyerek çocuklarıma da ağaç sevgisi kazandırmaya çalıştım. Okulumuzun bahçesi çok geniş olduğu için hortumun yetmediği yerlere 10 litrelik pet şişeler ile su taşıdım. Gücüm yettiğince ağaçlarımızı korumaya çalışacağım. Ağaçları çok seviyorum ve her boş alanı ağaç ile doldurmak istiyorum." dedi.