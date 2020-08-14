Sığınmacılardan çocuklara maske

SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) UNICEF işbirliği ile yürüttüğü Al Farah İzmir Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde danışmanlık hizmeti alan mülteci kadınlar, koronavirüse karşı çocuklar için maske dikiyor. Proje kapsamında 1000 maske üretilmesi planlanırken, maskelerin 5 ile14 yaşında çocuklara dağıtılması hedefleniyor. Renkli ve pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir maskeleri dikmeye gönüllü olanlar arasında Suriyeli iki kız kardeş de bulunuyor. Dikiş dikmeyi SGDD- ASAM tarafından daha önce açılan kurslarda öğrenen Halime ve Emel Hillo, hayatlarında ilk defa maske dikiyor. Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten 5 çocuk annesi Halime Hillo (33), "Daha önce derneğe danışan çocukların hayal ettiği ve tasarladığı oyuncakların yine danışan kadınlar tarafından dikilmesi ile ilgili etkinlikte dikiş dikmiştim. Evde boş durmak istemiyorum. Çocuklar için bu dönemde bir şey yapınca çok mutlu oluyorum" dedi. Kız kardeşi gibi bu aktivitenin bir parçası olmak istediğini söyleyen 6 çocuk annesi Emel Hillo ise, "Çocuklarım katılmamı çok istedi. Ben de bu fikri çok sevdim. Kendimi dikiş konusunda geliştirmek istediğim için de katılmak istedim" diye konuştu.