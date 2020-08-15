Öldürülen Selin unutulmadı

Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki Aile Gazinosu'nda bir yıl önce meydana gelen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin Cebeci için anma etkinliği düzenlendi. Erdek Kadın Platformu Başkanı Semra Baycan, "Yüreği yanan her ananın acısı, bizim acımızdır" dedi. Halen kapalı olan söz konusu gazinonun önüne, Selin Cebeci'nin fotoğrafının da yer aldığı beş siyah çelenk konuldu. Anma törenine Erdek Kadın Platformu üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Halen 3 kişinin tutuklu olarak yargılandığı olayla ilgili ikinci duruşma, 11 Eylül 2020 tarihinde, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.