Altınordu’da Ufuk tamam

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iç transferde sol bek Ufuk Budak'la yeniden anlaştı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacıyla bir süredir pazarlık halinde olan yönetim, oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Yuvada kalan Ufuk, kırmızı-lacivertli takımla antrenmanlara başladı. Böylece İzmir ekibi, kontratı biten 6 oyuncu arasından sadece Ufuk'la el sıkışmış oldu. Altınordu, serbest kalan isimlerden Berkay, Yasin, Kemal, Batuhan ve Ali Yaşar'la yollarını ayırmıştı. Geçen sezon Boluspor'dan transfer edilen Ufuk, ilk yılında ligde 23 karşılaşmada görev alıp, 1 asist yaptı.