Denızlıspor’da prosinecki dönemi

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Artık acemilik dönemi bitti. Biraz daha tecrübe kazanarak bu yılı stressiz ve sıkıntısız hayal ettiğimiz yerlerde bitirmek için mücadelemiz devam edecek" dedi. HIRVAT Teknik Direktör Prosinecki ise, Denizlispor'da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Denizlispor beni tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Yaptığım araştırmalara göre takım ve oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviye ile çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Beraber çok iyi ve güzel bir sezon yaşayacağımıza inanıyorum. Daha çok takım olacak ve çok maç yapacağız. Denizlispor iyi bir takım ve üst sıralara çıkarmak için çalışacağız. Denizlispor'un layık olduğu yer zaten daha yukarısı" diye konuştu.