Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun süre dayanmasıyla ünlenen ve 2008 yılında coğrafi işaret alan Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı. Bu sene yaklaşık 13 bin dekar alana ekilen Kırkağaç Kavununda 45 bin ton rekolte bekleniyor. Yüzde 20'si hasat sonrası satılan kavunun yüzde 80'i askılarda bekletilerek kış aylarında tüketiciyle buluşuyor. Bu yıl 45 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, 12-13 bin dekar civarlarında ekim yapıldığını belirtti. Özarı, "Türkiye'nin neresinde olursanız olun etiketli kavunlarımızı tercih ederseniz gerçekten Kırkağaç kavunu tüketmiş olursunuz" dedi.