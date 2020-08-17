Göz içi lensleriyle gözlüksüz yaşam

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sedat Selim, hem katarakt hem de görme kusurlarının tedavisinde sonuçlar veren trifokal göz içi lenslerinin gözlüksüz bir yaşam imkanı sunduğunu söyledi. Halk arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerinin uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığı bilgisini veren Op. Dr. Sedat Selim, özellikle 40 yaşın üzerindeki kataraktı olan veya miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme kusurları bulunan hastalarda Refraktif lens değişiminin uygulandığını belirtti. Trifokal lenslerin lens ve gözlük ihtiyacını ortadan kaldırdığına ve günlük yaşamda büyük avantaj sağladığına dikkat çeken Dr. Selim, "Trifokal göz içi lensleri, uzağı ve yakını iyi görmeyi sağlarken aynı zamanda orta mesafede de iyi bir görüş sağlaması nedeniyle kullanım kolaylığı sunuyor" dedi.