Manisa’da yaşlılara kısıtlama getirildi

KURBAN Bayramı'nda sosyal mesafe ve maske takma kuralanın yok sayılması nedeniyle koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanmaya başladı. Manisa Valiliği, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgında son günlerde yaşanan artışı durdurmak ve azalmasını sağlamak amacıyla kent genelinde bazı kararlar alındı. Alınan kararlar gereği, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, semt ve ilçe pazarlarına saat 17.30'dan sonra girmeleri, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere katılmaları kısıtlandı. Tedbirler kapsamında, her türlü ticari iş yerlerinin yaya kaldırımlarına mal ve malzeme koyması da yasaklandı.Öte yandan Denizli'de iki gelin adayının Kovid-19 testi pozitif çıktı. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte 2 gelin adayının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını, tedavi süreci ve izolasyon nedeniyle gelin adaylarının haftaya yapılacak kendi düğünlerine katılamayacağını bildirdi. Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.