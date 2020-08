Büyük Altay’a Süper lig yakışır

Altay'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Yücel İldiz ile bir telefon görüşmesi yaptık. Başarılı çalıştırıcı, Afyon'da başlayan sezon öncesi çalışmaları hakkında ve lig öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Söz Yücel hocada, "Hedefleri olan bir takıma geldiğimin farkındayım. Takımla anlaştığım anda Afyon'a geldik ve çalışmalara başladık. Yöneticilerimiz de transferlerle takıma destek olmaya çalışıyorlar. Zor bir lig olacak. Bu zorlukları aşacak gücümüz var. Transferlerimiz devam edecek. İlk etap kampı tamamladıktan sonra takıma 2 gün izin vereceğiz ve sonra yine Afyon'a döneceğiz. Lige kadar hazır olmak zorundayız .Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor."Ligin başlaması ile birlikte nefes nefese geçecek bir yarışın kendilerini beklediğini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü' Herkes süper ligde düşme olmamasını ve Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü'nün bu yarışta olmamasını bir avantaj olarak görüyor ama ben öyle bakmıyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Kaldı ki, çok iddialı gelen takımlar var. Samsunspor ve Adana Demirspor gibi. Başkaları da bu yarışın içinde olacaklar. İyi başlamak önemli. Bir de stat konusu var. Umarım bir an önce evimize yani Alsancak Stadı'na döneriz ve seyircimizle birlikte hedefimize koşarız. Taraftarla birlikte oynamak çok önemli. Seyircisiz maçlar, oynayana da izleyene de keyif vermiyor. En büyük dileğim ülke olarak bu korona illetinden bir an önce kurtulmak. Her şeyin başı sağlık. Son günlerde bazı takımlarda testlerin pozitif çıkması herkesi olumsuz etkiliyor. Son sözüm büyük Altay taraftarına. Altay'ın kapısından girdiğim andan itibaren çok sayıda destek mesajları aldım. Onların güvenine ve sevgisine layık olmaya çalışacağım."TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkacar, transfer olduğu Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için dün sabah Fransa'ya gitti. Fransa'nın Lyon kentine gitmek için İzmir'den İstanbul'a gelen genç stoper, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lyon'un 1.5 milyon Euro (13 milyon TL) bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Özkacar, "Şu an için çok mutluyum. Ülkemi Fransa'da temsil edeceğim. Tabii ki de bunun gururunu yaşıyorum. Pandemiden dolayı vize işlemleri süreci uzun sürdü. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir teklif gelmesinden dolayı da çok mutlu oldum" dedi. Gazetecilerin 'Türkiye'den başka takımlardan teklif geldi mi?' sorusunu ise genç stoper, "Bu konu hakkında yorum yapmayacağım, sadece transferime odaklandım" şeklinde yanıtladı.