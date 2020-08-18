Denizlispor’da Marvin imzaladı

SÜPER Lig'de transfer harekatını sürdüren Yukatel Denizlispor, Bundesliga 2'de yer alan Hannover 96'dan renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bundesliga'da daha önce Eintracht Frankfurt, Paderborn ve Hannover formalarını giyen 31 yaşındaki Alman futbolcu, "Almanya'da Türk mahallesinde büyüdüm. Burada olduğum için mutluyum" diye konuştu. Adam Stachowiak, Ogenyi Onazi, Syam Ben Youssef ve Barrow ile yollarını ayıran Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru ile yeniden anlaşan Recep Niyaz ile de sözleşme uzatan yönetim Olcay Sahan, ve Marc Kibong Mbamba ile ilgili kararı teknik direktör Robert Prosenicki'ye bıraktı. Horozlar'da Murawski, Lopes, Zakarya, Sacko, Aıssatı'nin sözleşmeleri ise devam ediyor.