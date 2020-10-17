İzmir Ekonomi’de ‘online’ başlangıç

BU yıl rekor doluluk oranına ulaşarak Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasına adını yazdıran İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 20'nci akademik yılına "online" olarak başladı. Yeni döneme ilişkin öğrencilere mesajlar veren İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesi olarak yeni döneme güçlü bir şekilde hazırlandık. Uzaktan eğitimde öncü ve örnek, Türkiye'de en iyi teknolojik altyapıya sahip üniversitelerden biriyiz. Bu sayede öğrencilerimiz, her daim avantajlı ve farklı olacak" dedi. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, öğrencilerle bir araya gelememenin burukluğu olsa da yeni bir dönemin başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, en öncelikli hedeflerimizden biri 'rol model üniversite' olmak. Bu doğrultuda ciddi adımlar atıyor, projeler geliştiriyor ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. 2020-2021 akademik yılıyla birlikte bunları uygulamaya alacağız. Öğrencilerimize, kısa sürede uyum sağlayacakları, dersleri istedikleri gibi dinleyebilecekleri, akademisyenleriyle anında iletişim kurabilecekleri bir sistem kurduk. Üniversitemizdeki 250 sınıfta dersleri anında kaydedebileceğiz. Gençlerimize, güçlü ve nitelikli bir eğitim alma fırsatı sunacağız" diye konuştu