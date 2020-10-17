Manisa FK’da Zahit fırtınası

MISLI.COM 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçını da farklı kazanıp gövde gösterisi yaparken rakip kalelere toplam 22 gol bırakan lider Manisa Futbol Kulübü'nde forvet Zahit Fındık bu süreçte takımın en skorer ismi oldu. Geçen sezon Play-Off müsabakaları dahil ligde 29 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 11 kez ağları sarsarken, bu sene ise 5 karşılaşmada 6 gole ulaştı. Tüm maçlarda Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından 11'de görevlendirilen deneyimli oyuncu, sadece 5-1 kazanılan İnegölspor maçında sevinç yaşayamadı. Zahit, 3-1 kazanılan Çorum FK ve 4-0 galip gelinen Afjet Afyonspor maçlarında birer, 6-1'lik Kocaelispor ve son 4-0'lık Niğde FK maçlarında ise 2'şer gol kaydetti