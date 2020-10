Evi yanan ailenin ilk misafiri Zolan oldu

DENIZLI'DE Eskihisar Mahallesi'nde eşini 4 ay önce kaybeden Sevim Özgül'ün kızı, oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte yaşadığı tek katlı evde 1 Ekim'de yangın çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından söndürülen yangında ev ve tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kış öncesi tüm eşyaları ile birlikte evleri yanan ailenin imdadına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yetişti. Başkan Zolan'ın talimatıyla çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, ailenin tüm eşyalarını yenileyerek kiralanan evlerine yerleştirdi. Özgül ailesi sıcak bir yuvaya kavuşturulurken Başkan Zolan da ailenin ilk misafiri oldu.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Başkan Zolan, Sevim Özgül ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yeni eşyalarla döşenen evin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Zolan, "İnsan başına her şey gelebiliyor. Önemli olan can sağlığıdır, gerisi telafi edilir. Büyükşehir olarak insanlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah'ım dayanışma içinde birbirimize sahip çıkmayı nasip etsin" dedi.