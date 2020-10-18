Akhisar’dan 60 ülkeye zeytinyağı

sofralık yeşil zeytin üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden 60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihraç ediliyor. Ülkede üretilen 200 bin ton zeytinyağıyla Türkiye'nin yetinmemesi gerektiğine dikkat çeken Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, "Dünyadaki en kaliteli bitkisel yağı üretiyoruz. Bu yıl zeytinler çok verimli ve kaliteli. Akhisar'da bu yıl mahsulümüz çok. Türkiye ortalamasında üst noktalardayız. Akhisar'da 65 zeytinyağı fabrikamız var ve şu anda 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektörün en sağlıklı yağını üretiyoruz. Bu sene Türkiye'de zeytin ve zeytin yağı kalitesi çok yüksek. Türkiye yıllık ortalama 450 bin tonluk sofralık zeytin üretimiyle dünyada ikinci, yıllık 200 bin tonluk zeytinyağı üretimiyle de dördüncü sırada. Zeytincilik sektörü 2020 yılının ilk 6 ayında, 141 milyon dolarlık ihracata imza attı. Hedefimiz 1,5 milyar dolarlık ihracata ulaşmak" diye konuştu. Alhat ayrıca vatandaşlara mağdur olmamaları için kayıt dışı yağları almamaları tavsiyesinde bulundu.