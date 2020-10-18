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Akhisar&Menemen’in kritik buluşması yarın

1. Lig’de sezona kötü başlangıç yapan Akhisarspor ve Menemenspor kritik bir mücadeleye çıkacak. Yarın akşam saat 19.00’daki maçı Çağdaş Altay yönetecek

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Akhisar&Menemen’in kritik buluşması yarın
AKHISAR Spor Toto Stadı'nda oynanacak kritik maç öncesi iki takım da ilk 4 haftada hayal kırıklığı yarattı. Sezona maddi ve idari sorunlarla başlayıp transfer yasağını kaldıramayan ayrıca birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Akhisarspor sadece 1 galibiyet alabildi. İlk haftada Tuzlaspor'la golsüz berabere kalan yeşil-siyahlılar ikinci maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a tek golle yenildi. MENEMEN DE ŞİMDİLİK DİPTE
Akhisarspor üçüncü haftada Balıkesirspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek nefes aldı. Ancak milli aradan önce Yılport Samsunspor deplasmanından 1-0 mağlup ödenen Akhisarspor bir türlü hedeflediği çıkışı yakalayamadı. Menemenspor da sezona oldukça kötü başladı. Altınordu'ya evinde 2-0 yenilen sarı-lacivertliler ikinci hafta Giresunspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Menemenspor son iki karşılaşmasında ise Tuzlaspor'a İzmir'de 5-2, Balıkesirspor'a ise dış sahada 2-1 yenilerek 1 puanda kaldı ve dibe demir attı.
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Akhisar&Menemen’in kritik buluşması yarın
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