Pamukta prim artışı sektörü sevindirdi

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kütlü pamukta primin yüzde 37,5 artışla kilogram başına 1,1 liraya çıkaracaklarını açıklaması sektörde sevinçle karşılandı. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, "Ulusal Pamuk Konseyi olarak inanıyoruz ki bu destekleme miktarı sayesinde kaybettiğimiz üretim alanlarımızı geri kazanacağız" dedi. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Barış Kocagöz artışın yüzde 37,5 gibi ciddi bir oran olmasından memnuniyet duyduklarını, üreticinin önünü görmesi açısından iyi bir rakamın açıklandığını bildirdi. Pamuk üretiminin önde gelen merkezlerinden Denizli'de de üretici, açıklanan primi olumlu buldu. Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, pamuğun tekstil, yağ ve yem sanayisi için önemli bir ham madde olduğunu, verilen desteğin çok sayıda iş koluna hareket getireceğini söyledi. Gemici, prim artışının ciddi bir oran olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.