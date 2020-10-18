Seri devam etmeli

Süper Lig'de son 3 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, 5. hafta mücadelesinde bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lige Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip daha sonra çıktığı 3 maçta Yeni Malatyaspor'la 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Ligde 5. haftaya 6 puan ve averajla 8. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, halen namağlup durumdaki 4 takımdan biri olarak mücadelesini sürdürüyor. Göztepe bugün kendisi gibi yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe'de Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

ŞANSLI 45 TARAFTAR ÇEKİLİŞLE BELİRLENDİ

Gürsel Aksel Stadı'nda hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Göztepe-Fenerbahçe mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçlarda localarda rezerve edilmemiş 45 bileti çekilişle taraftarlara dağıtacağını duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe maçı için geçen sene kombinesi olanların arasından 45 seyirciyi belirledi. İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

PALUT: SONUNA KADAR MÜCADELE

Bu sezon Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayarak başlayan Göztepe, hem yenilgisizliğini sürdürmek hem de rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, oyun stratejisi ve sergileyecekleri istekli oyunla Fenerbahçe ile iyi bir maç oynamak istediklerini söylemişti. Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Palut, "Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Benim için önemli olan takımın sonuna kadar mücadele etmesidir. Bunun sonucunda galibiyete ulaşırsak çok mutlu olurum. Elimizden geleni yapıp çıkacak sonuca razı olacağız" demişti