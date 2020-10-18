Tarıhı yapıya restorasyon

tarihine tanıklık etmiş binaları yeniden şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi kentte eşine az rastlanan bir yapıyı daha restore edecek. Bir zamanlar Karagöz- Hacivat, hokkabaz, ortaoyunu gibi oyunların sergilendiği Şirinköy Kahvehanesi Büyükşehir Belediyesi ile yeniden hayat bulacak. Bahçesinde havuz olma özelliğiyle işlev olarak İstanbul'da bulunan büyük kahvehanelere benzeyen tarihi yapının güney cephesinde tiyatro oyunlarının sergilendiği yüksek bir sahne olduğu ancak günümüzde kaldırıldığı belirlendi. Tarihi yapının geçmişte Karagöz- Hacivat, hokkabaz ve ortaoyunu gibi millî oyunların sergilendiği yer olması bakımından son derece önemli olduğu kaydedildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. Şirinköy Kahvehanesi'ni de gelecek kuşaklara aktaracağız" dedi.