1928 Bucaspor bu kez farklı

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup 5. hafta mücadelesinde 1928 Bucaspor, Manisaspor'u ağırladı. Maça etkili başlayan Bucaspor, 13. dakikada Tunç Murat Behram'ın penaltı golüyle öne geçti. 22. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Tunç Murat Behram, farkı 2'ye taşıdı. 33. dakikada Cuma Menize ve 44. dakikada Oğuz Aydın'la 2 gol daha bulan 1928 Bucaspor, 45. dakikada Manisasporlu Murat Torun'un golüne engel olamayarak ilk yarıyı 4-1'lik üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, 78. dakikada Ahmet Aras'ın penaltı ve 90. dakikada Sebahattin Destici'nin golüyle de maçı 6-1 kazanmış oldu.Farklı galibiyetle averajını yükselten sarı-lacivertliler, ilk 5 hafta attığı 12 gole karşın kalesinde 4 gol görerek +8 averaj sağlamış oldu