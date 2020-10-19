Bu hafta karşıyakalı olmak vardı

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TOFAŞ'ı 88-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, çalışarak her geçen gün daha iyiye gideceklerini söyledi. Sarıca, Bursa'dan güzel bir galibiyetle döndüklerini aktardı. TOFAŞ karşısında iyi oynadıklarını ifade eden Sarıca, ancak maç içinde iniş çıkışların olduğunu belirtti.rakiplerinin hızlı hücumlarına karşı önlem aldıklarını dile getirerek,ifadelerini kullandı.KARŞIYAKA, Misli.com 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında deplasmanda Yalovaspor'u 1-0 mağlup ederek 5 hafta sonunda 13 puana ulaşıp liderliğini sürdürdü. 5 haftada rakip filelere 8 gol bırakan Karşıyaka'da golcü Hakan Kuş 4 gole ulaşarak takımını sırtlamaya devam etti. 26 yaşındaki golcü, sadece ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Isparta 32 Spor maçını boş geçerken, ardından gelen Esenler Erokspor, Golcükspor, Elazığ Karakoçan FK ve Yalovaspor maçlarında 1'er gol kaydetti.