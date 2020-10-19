‘Vitamin eksikliği gözleri bozuyor’

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Takeş, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti. Vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını ifade eden Op. Dr. Ömer Takeş, "Omega 3 ve Omega 6 göz sinirlerinin gelişiminde büyük rol oynar. Yapılan çalışmalar Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinin göz kuruluğunu azalttığını ortaya çıkarmıştır. Vitaminler kadar önemli olan minerallerden çinko ve magnezyum ise görme yeteneğinin gelişmesi açısından önem taşır. Düzenli ve dengeli beslenme çok önemlidir" diye konuştu.