Aydem ve Gediz’e hijyen sertifikası

PANDEMINİN ilk gününden itibaren çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ön plana alan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Şirketleri'nin, üst seviyedeki önlemleri denetimlerle de tescillendi. Aydem ve Gediz Perakende, bağımsız belgelendirme kuruluşu olan USB Certification'ın "Easy Check" programı tarafından denetlenerek belge almaya hak kazandı. Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, "Pandemi döneminde 'Önce Sağlık' anlayışıyla hareket ettik. 140 Müşteri İlişkileri Merkezimize gönül rahatlığı ile işlemler gerçekleştirilebilir" dedi.