DEÜ’nün akademik yıl açılışı yapıldı

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni, Sabancı Kültür Sarayı'nda yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, törende yaptığı konuşmada, babası Ekrem Pakdemirli'nin DEÜ'nün kuruluşunda yer aldığını hatırlatarak, törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilimin önemine değinen Pakdemirli, "Bundan sonra Türkiye'nin sıçrayışı ancak ve ancak bilgi ve bilimle olabilecek. Bugün tarımsal alanda da iyi bir noktadayız. Avrupa'da birinciyiz, dünyada iyiyiz ama önümüzdeki 20-30 yıla hazır mıyız? Bu hazırlıkları yapmamız için neler yapmalıyız? Hangi kaynakları ortaya koymamız gerekiyor? Bu işte, milli teknolojiyi ne kadar kullanmamız gerekiyor? Bunları düşünmemiz lazım. Burada üniversitelerimize önemli görevle düşüyor" dedi."Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" adıyla yeni bir projenin hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Pakdemirli, "Üretilen 3 gıdadan biri çöpe atılıyor. Bununla ilgili ilgili büyük bir kampanya... Etkisinin en az 'Geleceğe Nefes' kadar olmasını istiyoruz. Çarşamba günü bununla ilgili önemli açıklamalarımız olacak." dedi. Geçen yıl düzenlenen Geleceğe Nefes Kampanyası'nda 1.2 milyon kişinin 13.8 milyon fidan diktiğini anımsatan Pakdemirli, gelecek yıl da bu kampanyayı 35 ülkeye yayacaklarını bildirdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de 1982 de kurulan DEÜ'nün Türkiye'nin seçkin kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Köşger, yeni akademik yılın başarılı geçmesini temenni etti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan tabloda üniversitenin ulusal anlamda birçok sorumluluğu yerine getirdiğini söyledi. Tören sonunda Prof. Dr. Hotar, günün anısına Bakan Pakdemirli'ye, çini vazo hediye etti. Törende, bu yıl DEÜ'ye en yüksek puanla yerleşen 16 öğrenciye başarı belgeleri Bakan Pakdemirli ve Hotar tarafından verildi.