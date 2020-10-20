Karşıyaka sol şeritte

Futbolda henüz yenilgi yüzü görmeyen ve çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet 1 beraberlik çıkartan yeşil-kırmızılılar 3. Lig 3. Grup'ta zirvenin sahibi oldu. ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 4 maçtan 3 galibiyet çıkartan ve son iki maçında Petkim Spor ve Tofaş'ı mağlup eden Pınar Karşıyaka, geçen sezon olduğu gibi yine zirve yarışı vereceğini belgeledi. Voleybolda ise Çanakkale Belediye'yi 3-1 yenerek başladığın sezonda İzmirspor'u da 3-0 mağlup eden Zübeyde Hanım'ın kızları Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde 2'de 2 ile zirveye kuruldu.Son iki haftada 3 branşta alınan 6 galibiyetin sevindirici ve gelecek için umut verici olduğunu belirten Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, "3 branşta da hedefimiz zirve. Bu hedefi sezonda başında koymuştuk ve şimdi bu hedefe yürüyor olmamız taraftarlarımızı ve camiamızı heyecanlandırıyor. Uzun bir aradan sonra iki hafta üst üste 3'te 3 yapmamız gerçekten önemliydi. Futbol ve voleybol takımlarımız liderlik koltuğunu oturdu, basketbolda ise zirveyi yakından takip ediyoruz. Umarım sezon boyuncu performansımız böyle devam eder ve kulübümüze hak ettiği başarıları getiririz" dedi. KUPADA DERBİKarşıyaka, bugün Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Bergama Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Tayfun Sarı yönetecek.