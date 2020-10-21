Çatlak filmine En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

FIKRET Reyhan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Çatlak' filmi, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ve Dr. Avni Tolunay Özel Jüri Ödülüne layık görüldü. Altın Portakal Ödül töreninde bir ilke imza atılarak, En İyi Kadın Oyuncu ödülü Çatlak filminde oynayan tüm kadın oyunculara verildi. Ödülleri İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Süreyya Kilimci, Gülçin Kültür Şahin, Tuğçe Yolcu, Canan Atalay ve Elif Ürse aldı. Kilimci, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülmekten ötürü gurur duyduğunu belirtti.