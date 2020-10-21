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Cumhuriyet’in yeni yaşı için pedallıyor

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Cumhuriyet’in yeni yaşı için pedallıyor
İZMİR'DE özel bir firmada çalışan gezgin Orhan Kotluk, bisikletiyle Türkiye'yi dolaştı. "18 Mart Çanakkale şehitlerine saygı" adı altında daha önce Adana'dan Çanakkale'ye bisikletiyle giden Orhan Kotluk, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü de unutmadı. Bugüne kadar düzenlediği etkinliklerde 25 bin kilometre yol yapan Kotluk, son hazırlıklarını tamamlayarak Cumhuriyet Meydanı'ndan Anıtkabir'e doğru pedal çevirmeye başladı. Orhan Kotluk, "Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İzmir'den Anıtkabir'e pedal çevirerek, Ata'mızın huzuruna çıkacağım" dedi.
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Cumhuriyet’in yeni yaşı için pedallıyor
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