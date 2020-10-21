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’nde pamuk bereketi

pamuk rekolte tahmini 167 bin ton açıklandı. Üreticilere verilen prim desteği de yüz güldürdü

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Ege Bölgesi’nde pamuk bereketi
EGE Bölgesi 2020/2021 yılı pamuk rekolte tahmini, pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre Ege Bölgesi 2020/2021 yılı pamuk rekolte tahmini 167 bin ton olarak açıklandı. Düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, "Yapılan çalışmalar neticesinde, pamuk üreticisinin maliyetleri göz önüne alınarak devletimizden en az 1,30 TL prim talebinde bulunmuştuk. Primin geç de olsa 1,10 TL olarak açıklanması üreticiye az da olsa moral verdi" dedi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Bu sene az olan üreticiyi seneye kaybetmeyiz. Hatta biraz daha artırmış olabiliriz. Yeni açıklanan destek primi ve fiyatlar sayesinde amacımız 1 milyon ton üretim" dedi.
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Ege Bölgesi’nde pamuk bereketi
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